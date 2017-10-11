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    Путин: Страны СНГ продолжат обмен информацией для борьбы с терроризмом

    Условились продолжать тесную координацию по вопросам внешней политики и в области безопасности

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Страны СНГ намерены наращивать обмен информацией в сфере борьбы с терроризмом и отмыванием средств.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    "Условились продолжать тесную координацию по вопросам внешней политики и в области безопасности. Государства СНГ сообща противостоят угрозам распространения терроризма и экстремизма, намерены наращивать обмен информацией и опытом по линии компетентных органов, в том числе в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем", - сказал Путин.

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