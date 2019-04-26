​Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина в Северную Корею, и тот с готовностью согласился.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый верховный лидер пригласил президента Путина посетить КНДР в любое удобное для него время, и приглашение было с готовностью принято", - говорится в сообщении агентства.