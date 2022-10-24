Путин предоставил гражданство России бывшему вице-президенту Бурунди

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе.

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующий документ опубликован 24 октября на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:.. Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 г. в Бурунди", - прописано в указе.

Буторе занимал пост второго вице-президента Бурунди в период с 2015 по 2020 годы. В 2018 году политика наградили государственной наградой РФ — орденом Дружбы.

В конце сентября Путин подписал указ о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке иностранцев, которые заключили контракт на военную службу.