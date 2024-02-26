Путин не посетит Турцию до выборов

До выборов у президента России Владимира Путина рабочий визит в Турцию не состоится.

До выборов у президента России Владимира Путина рабочий визит в Турцию не состоится.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"До выборов сжатый график, он достаточно напряженный. И у господина Эрдогана весьма напряженный. Но подготовка к контактам на высшем уровне идет. Эти контакты состоятся в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить графику президентов", - отметил Песков.

Президентские выборы пройдут в РФ в марте этого года.