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Путин не посетит Турцию до выборов

Путин не посетит Турцию до выборов До выборов у президента России Владимира Путина рабочий визит в Турцию не состоится.
В регионе
26 февраля 2024 г. 14:08
Путин не посетит Турцию до выборов

До выборов у президента России Владимира Путина рабочий визит в Турцию не состоится.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"До выборов сжатый график, он достаточно напряженный. И у господина Эрдогана весьма напряженный. Но подготовка к контактам на высшем уровне идет. Эти контакты состоятся в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить графику президентов", - отметил Песков.

Президентские выборы пройдут в РФ в марте этого года.

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