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Путин назвал угрозы мировой безопасности

Путин назвал угрозы мировой безопасности Путин назвал среди угроз безопасности в мире риски распространения оружия массового уничтожения, наркобизнес, киберпреступность и терроризм. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
23 июня 2021 г. 10:27
Путин назвал угрозы мировой безопасности
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал среди угроз безопасности в мире риски распространения оружия массового уничтожения, наркобизнес, киберпреступность и терроризм. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников", - сказал Путин в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.

"Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм", - добавил президент.

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