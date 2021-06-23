Путин назвал угрозы мировой безопасности

Путин назвал среди угроз безопасности в мире риски распространения оружия массового уничтожения, наркобизнес, киберпреступность и терроризм. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент России Владимир Путин назвал среди угроз безопасности в мире риски распространения оружия массового уничтожения, наркобизнес, киберпреступность и терроризм. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников", - сказал Путин в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.

"Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм", - добавил президент.