Путин назначил пять новых глав российских регионов

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющими обязанности (врио) глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющими обязанности (врио) глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, временно исполнять обязанности руководителя Марий Эл будет 51-летний Юрий Зайцев. После кадровой военной службы работал в металлургии и энергетике, пять лет возглавлял МРСК «Северного Кавказа». С апреля 2019 года – председатель правительства Республики Калмыкия. Прошел обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС ("школа губернаторов").

Врио Саратовской области стал 40-летний вице-губернатор, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Он является уроженцем Саратовской области, имеет большой опыт муниципальной работы. Входит в состав регионального правительства с 2018 года.

Александр Соколов (51 год) назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области. Он был референтом Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета России. В 2014-2017 годы занимал должности заместителя и первого заместителя губернатора родной Костромской области. Затем Соколов был приглашен на повышение и возглавил департамент в Администрации президента. Он - выпускник IV потока «Школы губернаторов».

Пост врио главы Томской области занял 55-летний заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур. Томская область является для него родным регионом. Работал заместителем мэра Томска. После этого переехал в Тюменскую область, где был заместителем губернатора, а потом – мэром Тобольска. Потом Мазур занимал должность заместителя губернатора Калужской области. Оттуда ушел на повышение в Администрацию президента. Обучался в V потоке "школы губернаторов".

А врио губернатора Рязанской области стал 42-летний глава Росстата Павел Малков. Он работал в правительстве родной Саратовской области, где был министром и заместителем губернатора. Затем был приглашен на работу в Министерство экономического развития РФ. В 2018 году возглавил Федеральную службу государственной статистики (Росстат). Малков - выпускник IV потока «Школы губернаторов».