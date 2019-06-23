Протестующие в Грузии дали правительству время до завтрашнего дня - ОБНОВЛЕНО

Акция протеста в Тбилиси завершилась мирным шествием к офису правящей партии "Грузинская мечта".

Как сообщает грузинское бюро Report, участники начали расходиться по центральным улицам, исполняя патриотические песни. Демонстранты выдвинули три главных требования: отставка главы МВД Георгия Гахарии, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение задержанных в четверг демонстрантов на акции протеста у здания парламента.

Организаторы акции призвали присутствующих собраться вновь на площади перед парламентом в воскресенье в 19:00 по местному времени. Протестующие в Грузии дали правительству время до завтрашнего дня.

***20:49

В Грузии возобновилась акция протеста у здания парламента в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, у здания парламента собралась немногочисленная толпа протестующих. Вокруг здания дежурят бригады скорой помощи и полицейские.

Они требуют освободить всех задержанных во время прошлых демонстраций. Также манифестанты снова потребовали отставку главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария и назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Для выполнения требований дано время до конца дня.

Участники акции выразили протест в связи с появлением на митинге оппозиционеров Гиги Углавы, Гиги Бокерия, Заала Удумашвили, Цохне Майсурадзе. По их словам, политикам нет места на акции.