Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

В проливе Дарданеллы сел на мель корабль под флагом Коморских островов, в связи с чем он закрыт для движения судов.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, сухогруз Kapıtan Shyrıagın ("Капитан Ширягин") длиной 142 метра и весом 5 334 брутто-тонны следовал из Румынии в Италию.
Сухогруз сел на мель в районе селения Килитбахир. Капитан сообщил о ЧП в Управление службы движения судов по проливу Дарданеллы.
К месту инцидента направились буксиры Kurtarma-4 ("Спасение-4"), ("Тюркели") и катер KIYEM-1.
Капитаны других судов, следующих через пролив Дарданеллы, предупреждены о ситуации.