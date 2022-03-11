Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

В проливе Дарданеллы сел на мель корабль под флагом Коморских островов, в связи с чем он закрыт для движения судов.

В проливе Дарданеллы сел на мель корабль под флагом Коморских островов, в связи с чем он закрыт для движения судов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, сухогруз Kapıtan Shyrıagın ("Капитан Ширягин") длиной 142 метра и весом 5 334 брутто-тонны следовал из Румынии в Италию.

Сухогруз сел на мель в районе селения Килитбахир. Капитан сообщил о ЧП в Управление службы движения судов по проливу Дарданеллы.

К месту инцидента направились буксиры Kurtarma-4 ("Спасение-4"), ("Тюркели") и катер KIYEM-1.

Капитаны других судов, следующих через пролив Дарданеллы, предупреждены о ситуации.