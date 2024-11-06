Принят новый флаг Организации тюркских государств

На 11-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке принят новый флаг организации.

На 11-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке принят новый флаг организации.

Как сообщает Report, на флаге на голубом фоне изображены восьмиугольник, полумесяц со звездой и солнце с прямыми лучами в центре.

Голубой фон (Pantone 3125C) символизирует чистое небо, мир и процветание. Монохромный фон выражает единство тюркских народов. Исторически голубой цвет ассоциируется с тюркской культурой и традициями, что еще больше усиливает его культурное значение.

Восьмиугольник представляет многовековую тюркскую государственность, символизируя знак утверждения республики, стабильности, взаимосвязанности и силы, проистекающей из общего тюркского культурного наследия. В тюркских и исламских традициях восьмиугольник является символом руководства и мудрости.

Солнце с его равномерно расходящимися сорока прямыми лучами символизирует свет, открытость и жизненную силу. Лучи представляют собой общие ценности и общее видение, которые освещают путь тюркскому миру, направляя его к более светлому и процветающему будущему.

Полумесяц и звезда, известный во всем тюркском мире символ, символизирует тюркскую государственность, рост, устремленность в будущее и прогресс. Эти элементы отражают динамичный и устремленный в будущее дух Организации, основанный на богатой общей истории тюркских государств.

Во флаге ОТГ воплощены основные символы тюркской идентичности, единства, общего наследия и всестороннего сотрудничества, которые составляют основу миссии Организации тюркских государств.