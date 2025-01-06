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При пожаре в Кировской области РФ погибли восемь человек

При пожаре в Кировской области РФ погибли восемь человек При пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области РФ погибли семь человек.
В регионе
6 января 2025 г. 00:51
При пожаре в Кировской области РФ погибли восемь человек

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области РФ погибли семь человек.

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС РФ.

Согласно информации, открытое горение на 480 квадратах ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории ведомства.

Изначально на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Позднее при разборе завалов были обнаружены тела еще шестерых погибших. Отмечается, что были эвакуированы три человека.

"На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России. Причина пожара устанавливается", - указали в ведомстве.

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