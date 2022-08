Президент Узбекистана открыл туристический комплекс Silk Road Samarkand

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном открытии международного туристического комплекса Silk Road Samarkand.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу комплекса, в открытии также приняли участие другие высокопоставленные лица Узбекистана, представители иностранных государств, академики, политические деятели, дипломаты и ученые.

"Созданный благодаря интеллектуальному потенциалу и самоотверженному труду нашего народа, этот комплекс стал еще одним ярким достижением на пути построения Нового Узбекистана. Поздравляю всех вас с таким современным, великолепным архитектурным комплексом, возведенным в древнем и вечно молодом Самарканде. Пусть долгие века он служит нашему народу!", - заявил президент Ш.Мирзеёв.

Открытие сопровождалось грандиозным шоу в историко-этнографическом парке Вечный город на территории комплекса Silk Road Samarkand, в котором были задействованы лучшие узбекистанские и международные деятели культуры и искусства, хореографы. Декорации к шоу были выполнены в виде прототипа средневековой обсерватории Мирзо Улугбека, воссозданного по реальным чертежам и наброскам ученого.

Как рассказали создатели шоу его жанр определить сложно: это не концерт и не церемония в привычном формате. По словам режиссера-постановщика Андрея Болтенко, наверное - это музыкальный спектакль.

Часть музыки к шоу написал Сами Юсуф – всемирно известный автор и исполнитель восточных песен, названный газетой The Guardian "самой крупной британской звездой на Ближнем Востоке". В программе прозвучал оригинальный материал автора, в том числе, два произведения на стихи Алишера Навои, остальное – это инструментальная музыка.

Многофункциональный туристический центр Silk Road Samarkand скоро откроет двери восьми отелей международного уровня с общим фондом около 1 200 номеров. Один из них ­станет первым пятизвездочным отелем в Центральной Азии, вошедшим в ассоциацию ведущих отелей мира - The Leading Hotels of the World.

Созданные здесь возможности для отдыха, бизнес-задач, гастрономического и медицинского туризма, а также богатые культурные традиции и величественные достопримечательности Самарканда позволяют назвать Silk Road Samarkand одним из лучших туристических проектов Центральной Азии и драйвером развития региона.