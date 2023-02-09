Президент Украины сегодня прибудет в Брюссель на саммит ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Брюссель для участия на саммите Евросоюза. В рамках визита он выступит в Европарламенте, а также проведет ряд встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Брюссель для участия на саммите Евросоюза. В рамках визита он выступит в Европарламенте, а также проведет ряд встреч.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По всей вероятности, глава государства будет призывать лидеров ЕС усилить военную помощь Киеву и ввести новые санкции в отношении России. В частности, он попросит ввести ограничения в сфере атомной энергетики и компании "Росатом".

Отметим, что перед визитом в Брюссель, Зеленский побывал в Лондоне и Париже.