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Президент Украины сегодня прибудет в Брюссель на саммит ЕС

Президент Украины сегодня прибудет в Брюссель на саммит ЕС Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Брюссель для участия на саммите Евросоюза. В рамках визита он выступит в Европарламенте, а также проведет ряд встреч.
В регионе
9 февраля 2023 г. 11:10
Президент Украины сегодня прибудет в Брюссель на саммит ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Брюссель для участия на саммите Евросоюза. В рамках визита он выступит в Европарламенте, а также проведет ряд встреч.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По всей вероятности, глава государства будет призывать лидеров ЕС усилить военную помощь Киеву и ввести новые санкции в отношении России. В частности, он попросит ввести ограничения в сфере атомной энергетики и компании "Росатом".

Отметим, что перед визитом в Брюссель, Зеленский побывал в Лондоне и Париже.

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Версия на английском языке Ukraine President Zelenskyy to arrive in Brussels for EU summit

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