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    Президент Туркменистана встретится в Москве с Владимиром Путиным

    В ходе переговоров на высшем уровне будут рассмотрены ключевые темы двустороннего сотрудничества

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 ноября по приглашению президента Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

    "Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будут рассмотрены ключевые темы двустороннего сотрудничества. Предполагается также обмен мнениями по актуальным региональным вопросам", - говорится в сообщении Кремля.

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