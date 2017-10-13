Президент Турции: Мы очень обеспокоены двуличным отношением к нам государств-союзников

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Те, кто прилагают максимум усилий для отдаления Турции от Запада и мира, зря тратят силы".

Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил президент Турции, председатель правящей партии страны Реджеп Тайип Эрдоган на расширенном собрании провинциальных руководителей партии в генштабе организации.

"Евросоюз не ликвидировал визовый режим. И что? Мир упал нам на голову? Все еще подтверждают это. С этого ложа сбежим не мы, а вы. Если вы правдивы, сделайте заявление. И мы будем знать, что делать. Мы в вас не нуждаемся. Мы взаимно нуждаемся друг в друге. Как мы не забыли тех, кто был рядом с нами, мы не забудем и тех, кто роет для нас яму. Мы очень обеспокоены двуличным отношением к нашему государству тех, кого называем союзниками. При встрече лицом к лицу они гарантируют одно, но за спинами ведут сотни разных игр. Те, кто учат нас правам и свободам, когда им невыгодно, откровенно показывают, как отказались от этих вопросов. Начинают под ручку с террористическими группировками гулять по нашему региону", - заявил он.

Президент Турции подчеркнул, что под видом борьбы с ИГИЛ террористическим группировкам PYD и YPG (сирийские крылья террористической РПК - Report) бесплатно дают оружие: "Что может быть основной причиной выдачи такого количества вооружения?".

Р. Т. Эрдоган заговорил и о начале операций в Идлибе: "Никто не может сказать нам: "Не делайте этого!" Это мы делим границу с Сирией".