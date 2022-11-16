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Президент Кыргызстана завтра примет участие в заседании парламента

Президент Кыргызстана завтра примет участие в заседании парламента Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра примет участие в заседании парламента.
В регионе
16 ноября 2022 г. 14:16
Президент Кыргызстана завтра примет участие в заседании парламента

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра примет участие в заседании парламента.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, будет рассмотрен вопрос госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Отмечается что вчера комитет Жогорку Кенеша (парламент) одобрил соглашения о кыргызско-узбекской границе и совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища.

Ранее в правительстве Кыргызстана сообщили, что в связи вопросом совместного управления водными ресурсами будет создана совместная комиссия, в состав которой войдут по 12 человек с обеих сторон.

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