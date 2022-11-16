Президент Кыргызстана завтра примет участие в заседании парламента

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра примет участие в заседании парламента.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра примет участие в заседании парламента.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, будет рассмотрен вопрос госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Отмечается что вчера комитет Жогорку Кенеша (парламент) одобрил соглашения о кыргызско-узбекской границе и совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища.

Ранее в правительстве Кыргызстана сообщили, что в связи вопросом совместного управления водными ресурсами будет создана совместная комиссия, в состав которой войдут по 12 человек с обеих сторон.