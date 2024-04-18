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Президент Кыргызстана прибыл в Астану с официальным визитом

Президент Кыргызстана прибыл в Астану с официальным визитом Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с двухдневным официальным визитом.
В регионе
18 апреля 2024 г. 16:39
Президент Кыргызстана прибыл в Астану с официальным визитом
Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с двухдневным официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В аэропорту Астаны Жапарова встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита президент проведет переговоры с главой Казахстана и примет участие в VI заседании Высшего межгосударственного совета.

К визиту приурочен ряд мероприятий, таких как бизнес-форум "Кыргызстан - Казахстан", круглый стол аксакалов и творческой интеллигенции, кыргызско-казахский молодежный форум и ряд других мероприятий.

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