Президент Кыргызстана прибыл в Астану с официальным визитом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с двухдневным официальным визитом.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с двухдневным официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В аэропорту Астаны Жапарова встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита президент проведет переговоры с главой Казахстана и примет участие в VI заседании Высшего межгосударственного совета.

К визиту приурочен ряд мероприятий, таких как бизнес-форум "Кыргызстан - Казахстан", круглый стол аксакалов и творческой интеллигенции, кыргызско-казахский молодежный форум и ряд других мероприятий.