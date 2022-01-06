Президент Казахстана сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам, им стал Асет Иргалиев, возглавлявший ранее министерство национальной экономики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам, им стал Асет Иргалиев, возглавлявший ранее министерство национальной экономики.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Кайрат Келимбетов, возглавлявший Агентство по стратегическому планированию и реформам до сегодняшнего дня, указом главы государства снят с должности.

Накануне Токаев подписал указ об освобождении Макена Исабекова от должности замначальника службы госохраны - начальника службы охраны президента.

Ранее в среду Токаев назвал продолжающиеся в стране протесты сложной страницей в истории государства и заявил, что сделает все возможное для защиты интересов граждан республики.