О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Казахстана сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам

Президент Казахстана сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам, им стал Асет Иргалиев, возглавлявший ранее министерство национальной экономики.
В регионе
6 января 2022 г. 10:20
Президент Казахстана сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам
Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам, им стал Асет Иргалиев, возглавлявший ранее министерство национальной экономики.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Кайрат Келимбетов, возглавлявший Агентство по стратегическому планированию и реформам до сегодняшнего дня, указом главы государства снят с должности.

Накануне Токаев подписал указ об освобождении Макена Исабекова от должности замначальника службы госохраны - начальника службы охраны президента.

Ранее в среду Токаев назвал продолжающиеся в стране протесты сложной страницей в истории государства и заявил, что сделает все возможное для защиты интересов граждан республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Kazakh president replaces head of Agency for Strategic Planning and Reforms

Экслюзивные новости

ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi