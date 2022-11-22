Президент Армении настроен оптимистично в вопросе нормализации отношений с Турцией

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что видит позитивные тенденции в плане нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что видит позитивные тенденции в плане нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

"Спецпредставители Армении и Турции проводят встречи. Даже в информационно-пропагандистском поле я вижу позитивные тенденции и надеюсь, что мы сможем установить цивилизованные, нормальные и предсказуемые добрососедские отношения", - заявил Хачатурян в интервью итальянскому изданию SpecialEurasia.

Он отметил, что Ереван всегда выступал за установление отношений с Анкарой и открытие границ без предусловий.

Между Арменией и Турцией нет дипотношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

В декабре 2021 года Армения и Турция назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации двусторонних отношений. С армянской стороны им стал вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару представляет бывший посол в США Сердар Кылыч. Дипломаты провели уже четыре раунда переговоров, первая встреча состоялась в Москве, остальные три – в Вене. Кроме того, в июле 2022 г. состоялся первый телефонный разговор премьер-министра Армении и президента Турции, а в октябре в Праге прошла их первая встреча.