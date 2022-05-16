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Премьер-министр Грузии отправился в Брюссель

Премьер-министр Грузии отправился в Брюссель Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Брюссель.
В регионе
16 мая 2022 г. 16:49
Премьер-министр Грузии отправился в Брюссель

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Брюссель.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках двухдневного визита он проведет двусторонние встречи на высшем уровне в Совете Европы, Еврокомиссии, Европарламенте и НАТО.

Основными темами обсуждений станут повестка европейской и евроатлантической интеграции Грузии, заявка в связи со вступлением страны в ЕС, а также ситуация в области региональной безопасности.

Премьер-министра в поездке сопровождает министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. В ходе визита запланированы его встречи с главами МИД стран-членов ЕС.

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