Премьер-министр Грузии отправился в Брюссель

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Брюссель.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Брюссель.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках двухдневного визита он проведет двусторонние встречи на высшем уровне в Совете Европы, Еврокомиссии, Европарламенте и НАТО.

Основными темами обсуждений станут повестка европейской и евроатлантической интеграции Грузии, заявка в связи со вступлением страны в ЕС, а также ситуация в области региональной безопасности.

Премьер-министра в поездке сопровождает министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. В ходе визита запланированы его встречи с главами МИД стран-членов ЕС.