Премьер Грузии и послы ЕС обсудили процесс евроинтеграции страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и представители Службы внешнего действия (СВД) Евросоюза и Еврокомиссии на встрече в Тбилиси обсудили процесс интеграции страны в ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и представители Службы внешнего действия (СВД) Евросоюза и Еврокомиссии на встрече в Тбилиси обсудили процесс интеграции страны в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства республики.

"Глава правительства обсудил с европейскими дипломатами процесс евроинтеграции Грузии в неформальной обстановке. В Тбилиси пройдет региональная конференция послов Евросоюза высокого уровня, организованная представительством ЕС", - говорится в сообщении.

В предстоящей встрече примут участие представители высокого ранга СВД ЕС и ЕК, в том числе руководители делегаций Евросоюза в странах Центральной Азии, инициативы "Восточное партнерство", а также Турции и Австрии. Участники форума, сроки проведения которого не уточняются, встретились во вторник с премьером Грузии. "Как было отмечено на официальном завтраке, проведение конференции послов в Грузии подчеркивает важность Грузии в регионе для Евросоюза", - добавила пресс-служба правительства.