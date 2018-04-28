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    Правящая партия Армении признает ошибку монополизации власти

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Монополизация власти и недооценка роли усилившейся оппозиции стали главными ошибками правящей Республиканской партии Армении.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции республики Давид Арутюнян в субботу на брифинге в правительстве.

    "Думаю, что основная проблема - непонимание с нашей стороны, со стороны Республиканской партии, опасности монополизации власти одной политической партией", - сказал Арутюнян.

    "Это наша основная ошибка, которую мы признаем", - добавил он.

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