Правоохранительные органы России начали проверку армянского сайта - ФОТО

"Ваше обращение направлено для дальнейшего рассмотрения в правоохранительные органы. В случае подтверждения фактов, изложенных в обращении, будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством". Как передаёт российское бюро Report, об этом заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.Сучков.

Отметим, что в Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы было направлено обращение от имени Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области. В обращении руководитель РНКАА МО Эльман Ибрагимов попросил Департамент серьезно заняться анализом деятельности сайта http://yerkramas.org/, который взял эпиграфом слова Гарегина Нжде, основоположника концепции армянской националистической идеологии, сотрудничавшего во время Второй мировой войны с Третьим рейхом.

По словам Ибрагимова, сайт ЕРКРАМАС содержит контент, способствующий разжиганию межнациональной розни.

Игбал Рустамов