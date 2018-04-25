Посольство России в Армении усилило меры безопасности

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Посольство России в Ереване предприняло дополнительные меры безопасности в связи с продолжающимися акциями протеста в армянской столице.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Армянская сторона предприняла внешние меры безопасности, мы, в свою очередь, ограничили выезд наших сотрудников, порекомендовали просто сегодня не выходить за пределы посольства. В целом ситуация в районе посольства спокойная", - отметили в посольстве.

Наряду с этим в дипмиссии при этом пока не комментируют заявление лидера оппозиции Никола Пашиняна, который сообщил о намерении провести встречу с послом России в Армении Иваном Волынкиным.

Отметим, что ранее Н.Пашинян встретился с послами ЕС, помимо встречи с российском послом он намерен встретиться с главой американской дипмиссии.