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    Посольство России в Армении усилило меры безопасности

    Сотрудникам дипмиссии рекомендовано не покидать пределы посольства

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Посольство России в Ереване предприняло дополнительные меры безопасности в связи с продолжающимися акциями протеста в армянской столице.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.

    "Армянская сторона предприняла внешние меры безопасности, мы, в свою очередь, ограничили выезд наших сотрудников, порекомендовали просто сегодня не выходить за пределы посольства. В целом ситуация в районе посольства спокойная", - отметили в посольстве.

    Наряду с этим в дипмиссии при этом пока не комментируют заявление лидера оппозиции Никола Пашиняна, который сообщил о намерении провести встречу с  послом  России в Армении Иваном Волынкиным.

    Отметим, что ранее Н.Пашинян встретился с послами ЕС, помимо встречи с российском послом он намерен встретиться с главой американской дипмиссии.

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