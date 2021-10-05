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Посол Израиля в России: Может, в Карабахе и марсиане тоже присутствуют?

Посол Израиля в России: Может, в Карабахе и марсиане тоже присутствуют? Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал "большой глупостью" и фантазиями сообщения о якобы присутствии израильских военных в Карабахе.
В регионе
5 октября 2021 г. 22:13
Посол Израиля в России: Может, в Карабахе и марсиане тоже присутствуют?
Александр Бен Цви

Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал "большой глупостью" и фантазиями сообщения о якобы присутствии израильских военных в Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Я считаю, что это большая глупость, потому, что если мы говорим о районе Карабаха, там находятся и российские, и турецкие (военные). Так что я считаю, что когда у них какие-то фантазии, они могут сказать, что, может, и марсиане там тоже присутствуют", - сказал посол журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что в Иране и Армении прозвучали обвинения в адрес Азербайджана о якобы размещении в Карабахе израильских военных специалистов.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Rusiyadakı səfiri: “Hərbçilərimizin Qarabağda olması xəbərləri "böyük ağılsızlıqdır"

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