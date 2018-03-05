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    После предупреждения посольства США Анкара провела операцию против ИГ, задержаны 12 человек

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ После предупреждения посольства США в Турции об угрозе террора, в Анкаре была проведена операция против ИГ, задержаны 12 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, информацию распространило отделение по борьбе с террором Управления полиции Анкары.

    Сообщается о задержании 12 человек. В целом, есть подозрения в отношении 20 человек. Антитеррористическая операция продолжается. 

    Отметим, что 5 марта посольство США в Анкаре было закрыто на день. Подобный шаг был предпринят ввиду террористической угрозы.

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