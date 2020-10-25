Подорожание в Армении еще больше усиливает недовольство населения

С начала войны в социальных сетях обсуждается тема интенсивного подорожания в Армении

С начала войны в социальных сетях обсуждается тема интенсивного роста цен в Армении. Так, армяне выражают недовольство повышением цен на цветы, венки, пошив военной формы, масло и сахар. Согласно информации, стоимость военной формы повысилась с 18 000 до 25 000 драмов, сахара - с 320 до 385 драмов.

Как сообщает Report, пользователи отмечают, что владелец одного магазина после того, как выделил на нужды армии 50 млн драмов, поднял цены на сахар и другие продукты, тем самым вернув потраченную сумму в течение недели. Группы добровольцев в Армении с первого дня войны действовали в тылу, собирая для армии одежду, питание, лекарства и другие вещи. В этот раз граждане беспокоятся, что в эти дни цены на цветы повышаются в связи с большими потерями армянской стороны в живой силе.

Газета "Иратес" отмечает повышение цен на масло и сахар в магазинах за последние 10 дней. Так, стоимость масла возросла с 600 до 750-800 драмов, за сахар - с 250-280 до 410 драмов, хотя на мировом рынке цена на сахар снизилась на 0,9%. По гречке и муке также наблюдается рост цен. Граждане Армении связывают это с продолжающейся войной.

По мнению медиа Армении, основной товар, стоимость которого повысилась в Армении – это цветы. Особенно на цветы, которые используются в погребальных церемониях – розы, гвоздики, гладиолусы – цена повысилась на 50-100%. Сотрудник цветочного рынка говорит, что сейчас им приходится закупать цветы намного дороже, чем раньше. Однако несмотря на сказанное, причина подорожания одной гвоздики с 10 до 70 драмов остается невыясненной. Вчера в Ереване одну лилию можно было купить в среднем за 1 500 драмов. Эта цена наблюдалась в ряде магазинов. Жители города утверждают, что резко возросла цена и на венки. Если раньше венки можно было купить за 20-30 тыс. драмов, то сейчас они стоят 40-50 тыс. драмов.

По сравнению с довоенным периодом возросла также стоимость военной формы. Армянские журналисты подтвердили в соцсетях мнение армянских пользователей. Согласно наблюдениям, сегодня на черном рынке один комплект военной формы продается за 18-25 тыс. драмов. До войны такой комплект стоил 15-17 тыс. драмов. Сразу же после скандала государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении поспешила внести ясность в подорожание военной формы.