Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ Европе

Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу Европе своего природного газа бесплатно, Москва в случае отказа ЕС от оплаты таких поставок в рублях изучит ситуацию и примет дальнейшие решения.

Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу Европе своего природного газа бесплатно, Москва в случае отказа ЕС от оплаты таких поставок в рублях изучит ситуацию и примет дальнейшие решения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник в эфире американской телекомпании PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, определенно, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно", - сказал официальный представитель российского лидера, комментируя утверждения стран Запада о том, что они не собираются оплачивать поставки голубого топлива в рублях.

"Нет оплаты - нет газа", - предупредил Песков.