Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ Европе

Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу Европе своего природного газа бесплатно, Москва в случае отказа ЕС от оплаты таких поставок в рублях изучит ситуацию и примет дальнейшие решения.
"Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, определенно, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно", - сказал официальный представитель российского лидера, комментируя утверждения стран Запада о том, что они не собираются оплачивать поставки голубого топлива в рублях.
"Нет оплаты - нет газа", - предупредил Песков.