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Песков: Мы не боимся потерять союзника в лице Армении

Песков: Мы не боимся потерять союзника в лице Армении Мы не боимся потерять союзника в лице Армении. Мы остаемся, были и уверен, что будем, очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога.
В регионе
11 сентября 2023 г. 15:52
Песков: Мы не боимся потерять союзника в лице Армении

Мы не боимся потерять союзника в лице Армении. Мы остаемся, были и уверен, что будем, очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что после после того, как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 91-го года, обстоятельства изменились: "Если речь идет о территории Армении, вы знаете, что у нас есть обязательства по ОДКБ, но также вы знаете, что после того как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 91-го года, там слегка изменились обстоятельства, поэтому это тоже нужно учитывать. Это было решение Еревана".

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал о возможном выходе Армении из ОДКБ: "Мы видели много рассуждений на эту тему. В том числе и прозападно настроенных аналитиков, которые есть в Армении. Они неоднократно об этом рассуждали. Но каких-либо официальных сигналов на этот счет мы не получали".

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Версия на английском языке Peskov: Russia is not afraid of losing Armenia as an ally
Версия на азербайджанском языке Peskov: "Ermənistanın timsalında müttəfiqimizi itirməkdən qorxmuruq"

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