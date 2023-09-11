Песков: Мы не боимся потерять союзника в лице Армении

Мы не боимся потерять союзника в лице Армении. Мы остаемся, были и уверен, что будем, очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога.

Мы не боимся потерять союзника в лице Армении. Мы остаемся, были и уверен, что будем, очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что после после того, как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 91-го года, обстоятельства изменились: "Если речь идет о территории Армении, вы знаете, что у нас есть обязательства по ОДКБ, но также вы знаете, что после того как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 91-го года, там слегка изменились обстоятельства, поэтому это тоже нужно учитывать. Это было решение Еревана".

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал о возможном выходе Армении из ОДКБ: "Мы видели много рассуждений на эту тему. В том числе и прозападно настроенных аналитиков, которые есть в Армении. Они неоднократно об этом рассуждали. Но каких-либо официальных сигналов на этот счет мы не получали".