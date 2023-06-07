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Пашинян: На заседании комиссии по разблокировке коммуникаций был достигнут прогресс

Пашинян: На заседании комиссии по разблокировке коммуникаций был достигнут прогресс На прошедшем в Москве заседании трехсторонней комиссии по разблокировке транспортных коммуникаций был достигнут ощутимый прогресс.
В регионе
7 июня 2023 г. 17:31
Пашинян: На заседании комиссии по разблокировке коммуникаций был достигнут прогресс
Никол Пашинян

На прошедшем в Москве заседании трехсторонней комиссии по разблокировке транспортных коммуникаций был достигнут ощутимый прогресс.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

"Хочу еще раз выразить готовность Республики Армения открыть региональные экономические и транспортные коммуникации в рамках принципов суверенности и юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят. Это касается тех коммуникаций, которые указаны в 9 пункте трехстороннего заявления. Я надеюсь, что нам удастся прийти к конкретным решениям", - сказал он.

Пашинян заявил, что армянская сторона высказала конкретные предложения, и он надеется, что они будут приняты.

"В принципе, это не то, что наши предложения, это компромиссные решения, которые мы выработали в течение последних двух лет", - добавил премьер-министр Армении.

При этом глава российского кабмина добавил, что в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана ведется системная работа по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Создание новых инфраструктурных маршрутов вообще отвечает интересам всех государств региона,.

Напомним, заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций в регионе под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении - Алексея Оверчука, Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна состоялось 2 июня в российской столице. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх (Араздейен)-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. Позже в офисе Григоряна сообщили, что речь идет о процессах таможенного и пограничного контроля.

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Версия на английском языке Pashinyan: Quite tangible progress recorded in unblocking of regional communications
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Kommunikasiyaların açılması üzrə komissiyanın iclasında irəliləyiş əldə olunub”

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