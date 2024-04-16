Парламент Грузии ввел особый режим безопасности

Сегодня в парламенте Грузии введен особый режим безопасности.

Сегодня в парламенте Грузии введен особый режим безопасности.

Как передает грузинское бюро Report, вход будет ограничен для посетителей, попасть в здание смогут только приглашенные лица. Ограничения не коснутся аккредитованных журналистов.

На пленарном заседании депутаты будут обсуждать законопроект об "иноагентах". Противники закона обещали возобновить протесты у парламента в 11 утра.

Отметим, что накануне протестующие против принятия проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" перекрыли проспект Руставели в центе Тбилиси, за нарушение общественного порядка было задержано 14 человек. Движение на проспекте Руставели восстановилось поздно ночью.