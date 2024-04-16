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Парламент Грузии ввел особый режим безопасности

Парламент Грузии ввел особый режим безопасности Сегодня в парламенте Грузии введен особый режим безопасности.
В регионе
16 апреля 2024 г. 10:09
Парламент Грузии ввел особый режим безопасности

Сегодня в парламенте Грузии введен особый режим безопасности.

Как передает грузинское бюро Report, вход будет ограничен для посетителей, попасть в здание смогут только приглашенные лица. Ограничения не коснутся аккредитованных журналистов.

На пленарном заседании депутаты будут обсуждать законопроект об "иноагентах". Противники закона обещали возобновить протесты у парламента в 11 утра.

Отметим, что накануне протестующие против принятия проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" перекрыли проспект Руставели в центе Тбилиси, за нарушение общественного порядка было задержано 14 человек. Движение на проспекте Руставели восстановилось поздно ночью.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentində xüsusi təhlükəsizlik rejimi tətbiq edilib

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