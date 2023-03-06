В парламенте Грузии произошла драка из-за законопроекта "Об инагентах"

Обсуждение нового законопроекта "Об иноагентах" в парламенте Грузии вновь проходит на фоне акции протеста, а в зале заседаний произошла драка между представителями правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозицией.

Обсуждение нового законопроекта "Об иноагентах" в парламенте Грузии вновь проходит на фоне акции протеста, а в зале заседаний произошла драка между представителями правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозицией.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

В парламенте зарегистрированы два законопроекта - "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа".

"Новости-Грузия" сообщает, что участники акции, которые протестовали со стороны проспекта Руставели, переместились к входу с верхней стороны здания. Много плакатов с изображением Путина и Ираклия Кобахидзе - председателя правящей партии Грузии, которая поддерживает принятие данного документа.

Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США. Несколько сотен НПО и СМИ Грузии подписали заявление против принятия в Грузии подобного закона.