Парламент Грузии утвердил обновленную Конституцию

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Парламент Грузии 117 голосами "за" и тремя голосами против поддержал поправки в Конституцию страны в третьем, окончательном чтении, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

"Мы сегодня приняли историческое решение, которое станет основанием для создания такой государственной системы, которая обеспечит долгосрочное демократическое развитие страны", - заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе после голосования.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.

Две из трех оппозиционных партий в парламенте Грузии отказались от участия в процессе: "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу".

Параллельно с рассмотрением Конституции у здания законодательного органа в Кутаиси проходит акция под названием "Нет однопартийной Конституции", которую организовали представители парламентской и непарламентской оппозиции.

"То, что происходит в парламенте, является постыдным. Это будет Конституция, которая противоречит интересам страны и мешает ее развитию", - cчитает лидер "Национал-демократической партии" Бачуки Кардава.