Папикян и Шойгу обсудили оборонное сотрудничество

Министр обороны Армении Сурен Папикян провел короткую беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Министр обороны Армении Сурен Папикян провел короткую беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как передает Report, об этом он сообщил в социальной сети Facebook .

"Сразу после заседания (Совета коллективной безопасности ОДКБ) у меня состоялась короткая частная беседа с министром обороны Российской Федерации. Мы обменялись мнениями с Сергеем Шойгу по ряду вопросов, представляющих двусторонний интерес, а также сотрудничества в сфере обороны", - написал глава ведомства.

Отметим, что 23 ноября в Ереване состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности с участием секретарей советов национальной безопасности государств-членов ОДКБ, министров иностранных дел и обороны.