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Оппонент Додона лидирует на выборах президента Молдовы

Оппонент Додона лидирует на выборах президента Молдовы Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов в Молдавии набрала 35,94% голосов, действующий глава государства Игорь Додон - 32,75%.
В регионе
2 ноября 2020 г. 10:04
Оппонент Додона лидирует на выборах президента Молдовы

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов в Молдавии набрала 35,94% голосов, действующий глава государства Игорь Додон - 32,75%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), распространенные, после обработки 99,63% протоколов.

Согласно подсчетам, третье место занимает лидер "Нашей Партии", мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый с 16,94% голосов. Далее следуют Виолетта Иванов от партии "Шор" (6,52%), председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (3,26%), кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку (2,01%), кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу (1,38%) и глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ (1,19%).

ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

Победитель выборов определится во втором туре, который пройдет 15 ноября.

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