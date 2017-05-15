Обнародована программа официального визита президента Турции в США

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Обнародована программа официального визита в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, утром 15 мая президент Турции отбыл на самолете "CAN" из Пекина (Китай) в США.

За день до встречи с президентом США Дональдом Трампом президент проведет митинг перед Белым Домом. На этом мероприятии глава Турции огласит первые месседжи тем встречи с лидером США.

16 мая президент Турции встретится в Вашингтоне с бизнесменами и представителями турецко-американской общины.

В ходе визита Р. Т. Эрдогана будут сопровождать его супруга Эмине Эрдоган, министр юстиции Бекир Боздаг, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и министр национальной обороны Фикри Ишык.