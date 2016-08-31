Обама и Эрдоган обсудят вопрос экстрадиции Гюлена

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопрос экстрадиции Фетхуллаха Гюлена на саммите G20.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель президента Турции.

Ранее вице-президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты сотрудничают с Турцией в оценке доказательств против Фетхуллаха Гюлена. Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не заинтересованы в защите кого-либо, кто навредил их союзнику, и что Вашингтон поддерживал официальные власти Турции во время попытки переворота.

Напомним, 15 июля в Турции сторонники террористической организации Ф.Гюлена (FETÖ) совершили попытку переворота. Лидер FETÖ в настоящее время находится в США.

Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в Китае.