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    Обама и Эрдоган обсудят вопрос экстрадиции Гюлена

    Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в Китае

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопрос экстрадиции Фетхуллаха Гюлена на саммите G20. 

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель президента Турции.

    Ранее вице-президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты сотрудничают с Турцией в оценке доказательств против   Фетхуллаха Гюлена. Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не заинтересованы в защите кого-либо, кто навредил их союзнику, и что Вашингтон поддерживал официальные власти Турции во время попытки переворота.

    Напомним, 15 июля в Турции сторонники террористической организации Ф.Гюлена (FETÖ) совершили попытку переворота. Лидер FETÖ в настоящее время находится в США. 

    Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в Китае. 

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