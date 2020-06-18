Нурсултан Назарбаев https://report.az/storage/news/457ac05f261bdb5da66b809ed90f1bf1/015dceda-e3c5-45ee-949f-f1f233600f06_292.jpg

Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, он находится на самоизоляции. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте первого президента Казахстана.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Отметим, в Казахстане выявлено 15 877 случаев инфицирования коронавирусом, 9 902 человека выздоровели, 100 умерли.