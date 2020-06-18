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Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Нурсултан Назарбаев

Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, он находится на самоизоляции. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте первого президента Казахстана.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Отметим, в Казахстане выявлено 15 877 случаев инфицирования коронавирусом, 9 902 человека выздоровели, 100 умерли.

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