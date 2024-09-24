Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе

Норвегия выделит 100 млн норвежских крон (около 8,7 млн евро) на продолжение программы медицинской эвакуации украинцев, пострадавших в ходе войны.

Норвегия выделит 100 млн норвежских крон (около 8,7 млн евро) на продолжение программы медицинской эвакуации украинцев, пострадавших в ходе войны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По его словам, финансирование будет направлено на вывоз тяжелораненых на лечение в Европу.

"Очень важно вывезти некоторых тяжелораненых на лечение. У нас есть самолет и экипаж с большим международным признанием, чтобы выполнить эту работу", - сказал он.

Он отметил, что находится в Нью-Йорке на ежегодной неделе ООН, где планирует обсудить эту инициативу с международными партнерами, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Стере сказал, что на сегодняшний день 1 931 человек, многие из которых страдают от рака или получили тяжелые ранения в ходе войны, включая ожоги и переломы конечностей, были эвакуированы в европейские страны. Около 400 пациентов проходили лечение в Норвегии.

Программа медэвакуации стартовала в августе 2022 года. Раненых перевозят на переоборудованном самолете SAS. Первоначально соглашение между Норвегией и ЕС действовало до ноября, однако теперь оно продлено до апреля следующего года.