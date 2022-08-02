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Норов: Узбекистан, Азербайджан и Турция поддерживают все транспортные проекты в регионе

Норов: Узбекистан, Азербайджан и Турция поддерживают все транспортные проекты в регионе Три страны активно поддерживают все совместные транспортные инфраструктурные проекты, которые позволят улучшить связи между ними и в целом в регионе.
В регионе
2 августа 2022 г. 14:35
Норов: Узбекистан, Азербайджан и Турция поддерживают все транспортные проекты в регионе

Три страны активно поддерживают все совместные транспортные инфраструктурные проекты, которые позволят улучшить связи между ними и в целом в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов во время совместной пресс-конференции с азербайджанским и турецким коллегами Мевлутом Чавушоглу и Джейхуном Байрамовым по итогам первого заседания диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция" в Ташкенте.

По его словам, стороны намерены поддерживать все практические возможности для сотрудничества в различных сферах – промышленности, торговле, туризма, транспорта. И задействовать для этого все имеющиеся варианты, в том числе железнодорожную магистраль "Баку-Тбилиси-Карс" и международные порты Азербайджана и Турции, а также коридоры Восток-Запад и Север-Юг.

"Стороны подчеркнули важность инициативы Узбекистана о строительстве железной дороги Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар (Узбекистан – Афганистан – Пакистан), а также выразили поддержку проекту строительства железнодорожной линии Узбекистан-Кыргызстан-Китай", - заявил исполняющий обязанности внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В целом нынешняя первая встреча в Ташкенте министров иностранных дел, экономики и транспорта подтвердила "важность совместной работы и достижения практических результатов для обеспечения устойчивого развития наших стран", сказал Норов.

"Как результат, мы подписали Ташкентскую декларацию, которая определяет основные направления совместной деятельности и приоритеты сторон", - заключил он.

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Версия на английском языке Minister: Uzbekistan, Azerbaijan and Turkiye support transport projects in region
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Özbəkistan, Azərbaycan və Türkiyə regionda nəqliyyat layihələrini dəstəkləyir”

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