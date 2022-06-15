НАТО поддерживает усилия Турции по обеспечению вывоза зерна из Украины

НАТО поддерживает усилия Турции, направленные на обеспечение вывоза зерна из Украины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.
"Последний раз, когда я говорил с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом, он сказал, что предпринимает активные усилия для достижения договоренности по вывозу зерна с Украины. Я поддерживаю эти усилия, надеюсь, что они закончатся успешно", - сказал он.