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Начата процедура приема Ирана в ШОС

Начата процедура приема Ирана в ШОС Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Душанбе, подписали документ о сотрудничестве, предполагающий начало процесса приема Ирана в организацию.
В регионе
17 сентября 2021 г. 13:49
Начата процедура приема Ирана в ШОС

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Душанбе, подписали документ о сотрудничестве, предполагающий начало процесса приема Ирана в организацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено сегодня в ходе саммита.

Таким образом, вскоре число участников ШОС увеличится до девяти. Тем не менее, присоединение Тегерана к международной организации может занять некоторое время.

В 2005 году Иран получил статус наблюдателя при ШОС, после чего в 2008 году подал заявку на полноценное членство. Однако до 2015 года Тегеран не могли принять в ШОС из-за наложенных на него санкций Совета безопасности ООН.

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Версия на английском языке Procedure of Iran's admission to SCO launched

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