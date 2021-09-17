Начата процедура приема Ирана в ШОС

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Душанбе, подписали документ о сотрудничестве, предполагающий начало процесса приема Ирана в организацию.

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Душанбе, подписали документ о сотрудничестве, предполагающий начало процесса приема Ирана в организацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено сегодня в ходе саммита.

Таким образом, вскоре число участников ШОС увеличится до девяти. Тем не менее, присоединение Тегерана к международной организации может занять некоторое время.

В 2005 году Иран получил статус наблюдателя при ШОС, после чего в 2008 году подал заявку на полноценное членство. Однако до 2015 года Тегеран не могли принять в ШОС из-за наложенных на него санкций Совета безопасности ООН.