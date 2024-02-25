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Начался первый в истории Беларуси единый день голосования

Начался первый в истории Беларуси единый день голосования Почти 5,5 тыс. избирательных участков открылись в Беларуси в 08:00 (09:00 – бакинское время) в ходе первого в истории страны единого дня голосования, на котором будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов.
В регионе
25 февраля 2024 г. 09:57
Начался первый в истории Беларуси единый день голосования

Почти 5,5 тыс. избирательных участков открылись в Беларуси в 08:00 (09:00 – бакинское время) в ходе первого в истории страны единого дня голосования, на котором будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов.

Как передает Report, единый день голосования будет проводиться в соответствии с обновленной конституцией, принятой в феврале 2022 года. Ранее в рамках четырехлетнего электорального периода проводилось несколько избирательных кампаний. Теперь депутаты парламента и местных советов будут избираться одновременно на пять лет.

На 110 мест в Палате представителей Национального собрания претендуют 263 кандидата. За 12 514 мандатов в местных советах поборются 18 802 претендента.

Избирательным правом в Беларуси обладают более 6,9 млн человек. Участки будут открыты до 20:00 (21:00 - бакинское). Проведение выборов за рубежом не предусмотрено.

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