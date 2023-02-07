На Кубани из-за непогоды оторвало два пришвартованных судна

Два пришвартованных судна оторвало из-за непогоды в морском порту Новороссийска и в Геленджикской бухте в Краснодарском крае.

Два пришвартованных судна оторвало из-за непогоды в морском порту Новороссийска и в Геленджикской бухте в Краснодарском крае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений произошли отрывы двух ранее пришвартованных суден в морском порту Новороссийска и в Геленджикской бухте", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по Краснодарском краю уточнили, что судна не получили повреждений в результате инцидентов, их вывели на рейд, они будут ожидать улучшения погодных условий.

Накануне ведомство по краю объявило экстренное предупреждение по сильному ветру и волнению на море. До 8 февраля на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 м/с, в регионе заморозки, высота волн в море может достигать 2,5 м. На федеральной дороге "Дон" в сторону Геленджика ограничено движение грузового транспорта.