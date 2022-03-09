Генштаб ВСУ опубликовал фотографии уничтоженной российской военной техники

В Харьковской области военные из 93-й ОМБр разгромили колонну российской техники. Четыре единицы техники уничтожили, а остальные три попадали в кювет.

В Генеральном штабе Украины показали потери российской военной техники на Черниговщине и Киевщине. В ведомстве отметили, что так работают Вооруженные силы и силы Территориальной обороны Украины.

Об этом Report передает со ссылкой на телеграмм-канал Генштаба.

На размещенных фотографиях подбитые танки, грузовики со снарядами и прочая техника.

Ранее в Харьковской области военные из 93-й ОМБр разгромили колонну российской техники. Четыре единицы техники уничтожили, а остальные три съехали в кювет.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, по словам военного, часть российских военнослужащих убежала.

"Шла колонна, дождались, отработали, вот результат", - рассказал боец. Также он показал журналистам уничтоженную российскую технику.

Ранее ВСУ смогли взять в плен группу из 10 российских военных в Николаевской области.