Генштаб ВСУ опубликовал фотографии уничтоженной российской военной техники

В Генеральном штабе Украины показали потери российской военной техники на Черниговщине и Киевщине. В ведомстве отметили, что так работают Вооруженные силы и силы Территориальной обороны Украины.
Об этом Report передает со ссылкой на
На размещенных фотографиях подбитые танки, грузовики со снарядами и прочая техника.
Ранее в Харьковской области военные из 93-й ОМБр разгромили колонну российской техники. Четыре единицы техники уничтожили, а остальные три съехали в кювет.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, по словам военного, часть российских военнослужащих убежала.
"Шла колонна, дождались, отработали, вот результат", - рассказал боец. Также он показал журналистам уничтоженную российскую технику.
Ранее ВСУ смогли взять в плен группу из 10 российских военных в Николаевской области.