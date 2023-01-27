МВФ может выделить Украине пакет помощи на 16 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в сумме 16 млрд долларов, чтобы покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения финансирования.

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в сумме 16 млрд долларов, чтобы покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения финансирования.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрения со стороны стран "Большой семерки", а также от доноров и кредиторов Украины, которые обеспечивают устойчивость долга страны.

План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы фонд мог предоставлять займы стране, охваченной войной. В свою очередь, правительство Украины должно будет взять на себя обязательства по ряду политических мер, а также успешно завершить четырехмесячную безналичную программу фонда одобренную прошлого года.

В случае одобрения новая программа, рассчитанная на три-четыре года с общей суммой 14-16 млрд долларов, будет предусматривать выплату от 5 до 7 млрд долларов в первый год. Есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит уже в апреле по лучшему сценарию, отмечают источники Bloomberg. Ожидается, что это поможет увеличить финансовую поддержку Украины со стороны государственных и частных кредиторов.