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МВФ может выделить Украине пакет помощи на 16 млрд долларов

МВФ может выделить Украине пакет помощи на 16 млрд долларов Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в сумме 16 млрд долларов, чтобы покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения финансирования.
В регионе
27 января 2023 г. 14:24
МВФ может выделить Украине пакет помощи на 16 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в сумме 16 млрд долларов, чтобы покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения финансирования.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрения со стороны стран "Большой семерки", а также от доноров и кредиторов Украины, которые обеспечивают устойчивость долга страны.

План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы фонд мог предоставлять займы стране, охваченной войной. В свою очередь, правительство Украины должно будет взять на себя обязательства по ряду политических мер, а также успешно завершить четырехмесячную безналичную программу фонда одобренную прошлого года.

В случае одобрения новая программа, рассчитанная на три-четыре года с общей суммой 14-16 млрд долларов, будет предусматривать выплату от 5 до 7 млрд долларов в первый год. Есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит уже в апреле по лучшему сценарию, отмечают источники Bloomberg. Ожидается, что это поможет увеличить финансовую поддержку Украины со стороны государственных и частных кредиторов.

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