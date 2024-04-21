МВД Турции сообщило о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ

Спецслужбы Турции задержали 36 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).
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"В рамках операций, которые проводились в четырех провинциях страны, задержаны 36 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ", - говорится в публикации.
За год, по данным МВД, в Турции задержано свыше 3 тыс. сторонников террористической организации.
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri’de gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-27” operasyonlarında şüpheli yakalandı— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya)
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız.…
pic.twitter.com/SPS963EoG2 April 21, 2024