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МВД Турции сообщило о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ

МВД Турции сообщило о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ Спецслужбы Турции задержали 36 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).
В регионе
21 апреля 2024 г. 15:24
МВД Турции сообщило о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ

Спецслужбы Турции задержали 36 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report, об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети "Х".

"В рамках операций, которые проводились в четырех провинциях страны, задержаны 36 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ", - говорится в публикации.

За год, по данным МВД, в Турции задержано свыше 3 тыс. сторонников террористической организации.

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