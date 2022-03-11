Moody's понизило рейтинги 95 российских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 95 российских компаний, не относящихся к финансовому сектору, а также базовые оценки кредитоспособности эмитентов, связанных с государством (GRI).

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 95 российских компаний, не относящихся к финансовому сектору, а также базовые оценки кредитоспособности эмитентов, связанных с государством (GRI).

Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщение агентства.

В число компаний вошли "Акрон", "Алроса", "Атомэнергопром", "Автодор", "Башнефть", "Черкизово", DME Limited (аэропорт "Домодедово"), EuroChem Group AG, Evraz plc, ФПК, ФСК ЕЭС, "Газпром нефть", "Газпром", Global Ports Investments, "Интер РАО", "Металлоинвест", "Лукойл", ММК, "Мегафон", "Норникель".

Понижение рейтинга коснулось также компаний "Мобильные телесистемы", НЛМК, Nord Gold plc, O1 Properties Limited, "Новатэк", "Северсталь", ТМК, "Кокс", "Роснефть", "Фосагро", "Полюс", "Россети", "Русгидро", РЖД, "Сибур холдинг", "Совкомфлот", СУЭК, "Татнефть", "Трансконтейнер", "Транснефть", "Русал", "Уралкалий", Veon Holdings, Veon Ltd., "Вымпелком", X5 Retail Group.

Это последовало за решением Moody's о снижении долгосрочного рейтинга эмитента правительства России 6 марта (в национальной и иностранной валюте) с B3 до Ca. Страновые потолки для России в национальной и иностранной валюте были снижены до Caa2 с B2 и B3 соответственно.

Понижение рейтингов было вызвано ожиданиями, что контроль за движением капитала со стороны Центрального банка России (ЦБ) ограничит трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям.

Мнение Moody's подтверждается сообщением Национального расчетного депозитария (НРД) о том, что купонные выплаты по государственным ОФЗ со сроком погашения в среду, 2 марта, были выплачены только местным держателям бумаг, ссылаясь на распоряжение ЦБ, запрещающее выплаты нерезидентам. Таким образом, понижение рейтинга до Ca было вызвано серьезными опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства.

Риск возникновения дефолта значительно увеличился и что вероятное восстановление для инвесторов будет соответствовать среднему историческому значению, соответствующему рейтингу Ca, утверждает агентство.

Хотя ликвидность сама по себе не была основной движущей силой этих действий, усиливающееся давление на национальную банковскую систему и растущий риск дистанцирования международных банков от российских эмитентов могут поставить под угрозу надежность ранее выделенных линий ликвидности.

«Мы продолжим следить за ликвидностью конкретных эмитентов и собственной реакцией эмитентов на эти меняющиеся условия, при этом риск ликвидности может стать движущей силой будущих рейтинговых действий», - говорится в сообщении.