Мирзиёев: В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы

В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы.

В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент подписал конституционный закон, позволяющий главе государства объявлять досрочные президентские выборы.

Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеёв, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.

Закон был принят законодательной (нижней) палатой, одобрен сенатом в апреле и вступил в действие с момента его опубликования.

"При назначении президентом Республики Узбекистан досрочных выборов президента Республики Узбекистан выборы проводятся в течение двух месяцев в полном соответствии с настоящим кодексом", - говорится в тексте закона.

Ранее избирательного кодекса предусматривал проведение досрочных выборов президента только в случае невозможности исполнения действующим главой Узбекистана своих обязанностей в течение трех месяцев. В этот период президентские полномочия передавались председателю сената Узбекистана.

Отметим, что Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года. В октябре 2021 года Мирзиёев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.