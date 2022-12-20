Мирзиёев: В 2023 году ВВП Узбекистана вырастет не менее чем на 5,3%

В 2023 году объем ВВП вырастет не менее чем на 5,3%.

В 2023 году объем ВВП вырастет не менее чем на 5,3%.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем обращении к парламенту.

"В условиях сохраняющейся в мире непростой ситуации и в следующем году будут сконцентрированы усилия на обеспечение макроэкономической стабильности, недопущение резкого роста инфляции.", - сказал он.

Мирзиёев сказал, что определены задачи по увеличению прямых иностранных инвестиций и кредитов на 19%, доведению их до 10 млрд долларов, запуску реализации новых крупных проектов на 8 млрд долларов.

В 2023 году также будет запущено около 300 крупных проектов в регионах на сумму почти 8 млрд долларов, что позволит увеличить региональное промышленное производство на 11%.

На совещании был презентован экспортный план по отраслям и регионам на 2023 год на сумму 18 млрд долларов. В частности, планируется увеличить региональный экспорт на 60% и довести его до почти 10 млрд долларов.

Президент государства дал указания по наращиванию экспорта на 50-60% в таких отраслях, как электротехника, текстиль, строительные материалы, кожевенно-обувная промышленность, сельское хозяйство и фармацевтика.

Он сообщил, что ВВП Узбекистана по итогам 2022 года впервые превысил 80 млрд долларов.

По его словам, несмотря на сложную обстановку в мире по итогам текущего рост экономики страны составит не менее чем 5,5%, экспорт увеличится более чем на 13% процентов и достигнет 19 млрд долларов.

Только в этом году в экономику страны было привлечено 8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.