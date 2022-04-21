Минюст Турции назвал взрывы в Бурсе и Стамбуле терактами

Министр юстиции Бекир Боздаг квалифицировал взрывы в Бурсе и Стамбуле как теракты.

Министр юстиции Бекир Боздаг квалифицировал взрывы в Бурсе и Стамбуле как теракты.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В четверг утром в Стамбуле прогремел взрыв около здания Молодежного фонда в районе Газиосманпаша, на месте также были обнаружены фрагменты самодельного взрывного устройства.

"Наши правоохранительные органы продолжают розыск. По предварительным данным, мы видим, что они достигли важных результатов. Работа продолжается быстрыми темпами. Одновременно используются одни и те же методы. Это факт, что атаки являются терактами", - приводит слова министра телеканал A Haber.

Отметим, что вчера в результате взрыва в автобусе в городе Бурса на западе Турции по меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения.

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Взрыв прогремел около здания Молодежного фонда в Стамбуле.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Местные власти сообщили о том, что на месте обнаружены фрагменты самодельного взрывного устройства.